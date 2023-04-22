لأسباب متعددة.. ديالى تسجل 30 إصابة بحوادث سير خلال يومين

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في ديالى، اليوم السبت، بإصابة 30 شخصاً نتيجة حوادث السير خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الحوادث وقعت في مناطق متعددة من المحافظة جراء الإهمال أو القيادة تحت تأثير الخمر أو المشاجرات ما تسبب بإصابة 30 شخصاً بجروح متفاوتة خلال اليومين الماضيين".

وأضاف "الكوادر الصحية نجحت في معالجة واحتواء الاصابات بشكل تام وفق خطة استنفار صحي محكمة خلال ايام عيد الفطر".

وتشهد ديالى حوادث سير مستمرة جراء الاهمال ورداءة الطرق او ضعف القوانين المرورية الرادعة.