لأسباب لم يفصح عنها.. إرجاء افتتاح مطار كركوك حتى إشعار آخر

شفق نيوز / أكد مصدر حكومي مطلع، يوم السبت، عدم وجود افتتاح لمطار كركوك الدولي، غداً الأحد، وتأجيله إلى إشعار آخر.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "المطار شهد تحضيرات الافتتاح ليوم غد الاحد، لكن حدثت بعض الأمور لا يمكن الحديث عنها حالياً".

وتواصلت والكالة، مع مصادر داخل المطار، أكدوا "تحضير شتلات الزرع وانتشار أمني لاستقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي".

ويصادف يوم غد الاحد، 16 تشرين الأول/ أكتوبر، الذكرى الخامسة لانطلاق عمليات "فرض القانون"، حيث أعادت القوات الامنية الاتحادية انتشارها في المناطق المتنازع عليها، وعلى اثرها انسحبت قوات البيشمركة والاسايش (الامن الكوردي) من كركوك والمناطق المتنازع عليها.