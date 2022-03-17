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لأسباب غامضة.. "آلة الانتحار" تخطف طفلاً في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-17T17:30:28+0000
لأسباب غامضة.. "آلة الانتحار" تخطف طفلاً في ذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بانتحار طفل جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وسط ظروف غامضة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "طفلاً يبلغ من العمر 12 عاماً أقدم مساء اليوم، على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزله في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وأضاف المصدر، أن "أسباب انتحار الطفل، ماتزال غامضة، مشيراً إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت جثة الطفل إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

ورغم تعدد حالات وطرق الانتحار، مؤخراً في العراق، إلا أن الحبل و"الشال" يعتبران أحد أكثر الطرق شيوعاً في تنفيذ عمليات الانتحار.

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