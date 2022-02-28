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لأسباب غامضة.. انتحار طالب جامعي "شنقا" في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-28T16:50:49+0000
لأسباب غامضة.. انتحار طالب جامعي "شنقا" في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى يوم الاثنين، بانتحار طالب جامعي شنقا شمال غرب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "طالبا جامعيا اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله في قرية الحويش التابعة لناحية جديدة الشط 25 كم شمال غرب بعقوبة لأسباب غامضة".

 وأضاف ان "السلطات الأمنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته فيما أخلت الجثة الى الطب العدلي".

وتعد هذه الحادثة الرابعة في ديالى خلال أقل من أسبوعين.

وأعلنت منظمة مدنية في وقت سابق تسجيل 88 حادثة ومحاولة انتحار في ديالى خلال العام الماضي 2021، انتهت 54 منها بالموت و34 محاولات تم احباطها.

وغالبية حالات الانتحار وقعت بين صفوف النساء بسبب المشاكل المعيشية أو النفسية او سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

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