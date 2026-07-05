لأسباب تشغيلية.. إغلاق مطار النجف ابتداء من الغد وحتى الخميس

شفق نيوز- النجف

أعلنت إدارة مطار النجف الدولي، مساء اليوم الأحد، أنها ستغلق المطار أمام الرحلات التجارية بالكامل لمدة أربعة لأسباب تشغيلية.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها ستغلق المطار أمام جميع الرحلات التجارية لأسباب تشغيلية، ابتداءً من الساعة الثالثة ظهراً ليوم غد الاثنين (12:00 بالتوقيت العالمي) وحتى الساعة الرابعة من فجر يوم الخميس المقبل (01:00 بالتوقيت العالمي).

وأكدت على أن المطار سيتم إغلاقه بالكامل ولن يكون "متاحاً كمطار بديل لأي رحلة خلال هذه الفترة".