لإزالة الدعاية الانتخابية.. نينوى تعطل الدوام ليوميّ الأربعاء والخميس

شفق نيوز- نينوى

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، مساء الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس.

وقال الدخيل في بيان مقتضب صادر عن مكتبه ورد وكالة شفق نيوز، إنه تقرر "تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل إضافة إلى يوم غدٍ الأربعاء الذي جرى تعطيله بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في دوائر الدولة والمدارس والمؤسسات الرسمية كافة، باستثناء الدوائر المكلفة بواجبات مستمرة".

وبين أن تعطيل الدوام يأتي "لإتاحة الفرصة أمام الدوائر الخدمية لإزالة مخلفات الإعلانات الانتخابية وتنظيف الشوارع وكذلك إتمام إخلاء المدارس التي استُخدمت كمراكز انتخابية".

كما قدّم محافظ نينوى، وفق البيان، "شكره الجزيل للقوات الأمنية بصنوفها كافة، وللكوادر العاملة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تقديراً لجهودهم الكبيرة في إنجاح العُرس الانتخابي في المحافظة".

وأسدل الستار على الانتخابات التشريعية في العراق، لاختيار أعضاء جدد للبرلمان بدورته السادسة، بعدما أعلنت المفوضية انتهاء وقت التصويت المحدد، عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، وإغلاق مراكز الاقتراع بالكامل.

وفور انتهاء عملية الاقتراع، ستشرع اللجان المختصة في المفوضية بعمليات العد والفرز، تمهيداً لإعلان النتائج الأولية للانتخابات.

وبحسب تقرير منتصف نهار الاقتراع، الذي صدر عن مفوضية الانتخابات، لم تتجاوز نسبة المشاركة في التصويت حاجز 23%، لكن هذه النسبة قد ارتفعت قليلاً بعد ساعات العصر، حيث شهدت مراكز الاقتراع إقبالاً متزايداً على الصناديق.

وانطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات الاقتراع العام للدورة البرلمانية السادسة ضمن ممارسة ديمقراطية في العملية السياسية التي نشأت بعد العام 2003.