لأربع طالبات فقط.. إعادة فتح صف أغلق بسبب قلة الكادر التدريسي جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، حيدر غالب، اليوم الأربعاء، عن إعادة احد الصفوف الدراسية لاستقبال الطلبة بعد إغلاقه بسبب قلة الكوادر التدريسية.

وذكر غالب لوكالة شفق نيوز، ان "توجيهاته العاجلة أسفرت عن إعادة افتتاح الصف السادس الإعدادي في مدرسة (نبع الحياة) في قرية (ال حسن) بقضاء الشطرة بعد إغلاقه بسبب قلة الكادر التدريسي".

واضاف أن "مديرية تربية المحافظة أبلغتنا بأن عدد طالبات هذا الصف انخفض الى 4 طالبات فقط من اصل 20 طالبة، حيث انتقل 16 منهن إلى مدارس في مركز القضاء، ورغم ذلك تم إعادة افتتاح الصف لهن بعد تأمين الكوادر التدريسية، وسيباشرن الدوام يوم غد الخميس".

وكان مواطنون قد ناشدوا عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بوقت سابق الحكومة المحلية بإعادة افتتاح الصف السادس الاعدادي في مدرسة "نبع الحياة" للبنات بعد إغلاقه بسبب قلة الكادر التدريسي.