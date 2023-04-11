لإحياء مناسبتين.. النجف تحتضن ملايين الزائرين

شفق نيوز/ أعلنت محافظة النجف، الثلاثاء، وضع خطة أمنية وخدمية لاستقبال الملايين من الزائرين الوافدين لإحياء مناسبة ذكرى وفاة الإمام علي، والتي تتزامن في هذه السنة مع إحياء ليلة القدر وأجواء شهر رمضان وما يرافقه من توفير وجبتي الفطور والسحور للزائرين الصائمين يومياً.

وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في محافظة النجف، أحمد الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "مدينة النجف ذات طابع سياحي ديني لما تمتلكه من مراقد مقدسة، أبرزها مرقد الإمام علي، ومسجد الكوفة المعظم، ومرقد هود وصالح، والكثير من المراقد المقدسة، فضلاً عن مقبرة وادي السلام، لذلك يتوافد إليها الملايين من الزائرين سنوياً".

وأضاف الفتلاوي، أن "زيارة استشهاد الإمام علي تتزامن في هذه السنة مع ليالي القدر، حيث دخل لمدينة النجف الكثير من الزائرين اليوم، خصوصاً بعد صلاة الظهر، وما تزال الوفود مستمرة بالوصول إلى الآن، لذلك أعدت الحكومة المحلية وقيادة شرطة النجف خطة أمنية لهذا الغرض، من أجل انسيابية دخول الزائرين إلى المحافظة بسهولة".

وعن تفاصيل هذه الخطة شرح الفتلاوي، أنها "اتسمت بمرونة تطبيقها من خلال عدم وجود أي قطوعات تذكر، وقد يحصل قطع أو قطعين للمدينة القديمة في أوقات الذروة، ولكن لحد هذه اللحظة لا توجد قطوعات عدا القطع الدائمي، الذي هو داخل المدينة القديمة".

وأوضح، أن "العديد من الصنوف الأمنية اشتركت في هذه الخطة، أبرزها الأمن الوطني والاستخبارات، وكذلك فرقة الإمام علي القتالية الموكل إليها واجبات مسك الخندق الأمني في بادية النجف، وكذلك حرس الحدود الذي ينتشر في البادية أيضاً، فضلاً عن الطلعات الجوية لطيران الجيش المتمثلة بقيادة عمليات الفرات الأوسط، لتأمين محيط المحافظة والمنافذ الواصلة إليها".

ولفت الفتلاوي، إلى أن "هذه الخطة الأمنية سبقتها عمليات استباقية لتجريب القطاعات من أجل الوصول إلى الجاهزية التامة لتنفيذها"، مبيناً أن "الخطة الأمنية سوف تستمر لما بعد عيد الفطر".

وفيما يتعلق بالخطة الخدمية أشار الفتلاوي إلى أن "هذه الخطة تشترك فيها مديرية البلدية وجهود ساندة من بلديات الأقضية والنواحي لبلدية النجف، وكذلك هناك تعاون مع هيئة المواكب الحسينية لتقديم الخدمات كافة".

وبيّن، أن "أغلب الزائرين يأتون صائمين إلى محافظة النجف، لذلك معظم الحسينيات فتحت أبوابها للزائرين من أجل توفير وجبتي الفطور والسحور إليهم، بالاضافة إلى التعاون المستمر من قبل العتبة العلوية المقدسة لتقديم ما يمكن تقديمه للزائرين من وجبات الطعام المستمرة، وكذلك توفير وسائل النقل من وإلى داخل المدينة القديمة".

وقررت بغداد و13 محافظة اخرى تعطيل الدوام الرسمي الأربعاء المصادف الـ12 من شهر نيسان/أبريل بمناسبة وفاة الامام علي ابن ابي طالب ابن عم نبي الإسلام محمد بن عبدالله وصهره.

ويحيي المسلمون الشيعة في العتبات المقدسة في العراق ذكرى وفاة الإمام علي الإمام الأول لديهم ورابع الخلفاء الراشدين لدى السنة، والذي قُتل في 21 رمضان من العام 40 هجرية داخل مسجد الكوفة أثناء أدائه فريضة صلاة الفجر على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم المرادي.