لإحياء الزيارة الأربعينية.. أكثر من 1.3 مليون شخص عبر منفذ مهران خلال أسبوعين

شفق نيوز- إيلام

قال محافظ إيلام أحمد كرمي إن عدد الزوار الذين عبروا منفذ مهران الحدودي في إيران مع العراق خلال نحو أسبوعين تجاوز المليون و350 ألف شخص، مؤكدًا أن الحركة عند المنفذ تشهد ذروتها هذه الأيام.

وفي تصريح أدلى به ظهر الخميس من داخل منفذ مهران الحدودي، قال كرمي إن الزخم في حركة الزوار يتصاعد يومًا بعد يوم.

وأضاف: "خلال الساعات العشر الماضية فقط، عبر أكثر من 140 ألف زائر من هذا المنفذ، ومن المتوقع أن يتزايد العدد بشكل ملحوظ اليوم وغدًا".

وشدد محافظ إيلام على أن جميع اللجان التنفيذية والجهات الحكومية، إلى جانب أهالي المحافظة والمحافظات المساندة، في حالة استنفار كامل لخدمة زوار الأربعين.