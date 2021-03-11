"آل إبراهيم" تسبب بأضرار للفلاحين وينذر بـ"مأساة" في سيد دخيل

شفق نيوز/ أفاد مواطنون من قضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن مشروع شط آل إبراهيم الاروائي بعد عملية البطين الأخيرة تسبب بأضرار كبيرة للفلاحين والمناطق الزراعية التي يمر بها وصولا للقضاء.

وذكر المواطنون في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "مشروع نهرِ شط آل إبراهيم الواقع في سيد دخيل قد يواجه صيفا شحيحا من ناحية المياه وقد يؤدي إلى مأساة بسبب العطش".

وبينوا، أن "النهر يشكل قيمة كبيرة للفلاحين في المنطقة من ناحية زرع المحاصيل الصيفية".

بدوره تحدث قائممقام سيد دخيل حيدر عزيز؛ عن قضية الشحة المائية في القضاء خلال الفترة الماضية.

وأضاف عزيز في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "لجنة عليا من وزارة الموارد المائية مكونة من 4 اشخاص، بدرجة مدير عام زارت القضاء اليوم والتقت الأهالي في المنطقة، فضلا عن لقائها المحافظ، عبدالغني الاسدي، وطرح الحلول المهمة لانهاء أزمة شط آل ابراهيم".

ولفت إلى ان "هناك 16 حفارة بالاتفاق مع الوفد الوزاري ستنزل للميدان وستعمل خلال الأيام المقبلة على إرجاع المياه للنهر".