ليل "ضبابي" وغيث جديد يزور العراق في الصباح

شفق نيوز- بغداد/ديالى

توقّع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، مساء الخميس، بدء موجة ممطرة جديدة صباح يوم الغد الجمعة في عدد من مناطق البلاد، في حين أدت كثافة الضباب إلى تأثر حركة السير في أغلب المحافظات، لاسيّما الطرق الخارجية.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك منخفضاً ممطراً متوسط الفعالية يبدأ عند ساعات فجر الغد الجمعة"، وبيّن أن "الأمطار ستكون متوسطة إلى معتدلة الشدة أحياناً في أغلب المناطق، وقد تكون بؤر غزارة في الأقسام الشمالية الغربية ومدينة الأنبار"، متوقّعاً أن "ينحسر المنخفض فجر السبت، وأن تكون هناك حالات ماطرة تستمر إلى آخر الشتاء.

وأضاف أن "مناطق البلاد تدخل تحت تأثير منخفضات ممطرة عدة بشكل متعاقب، وقد ننتظر في هذا الشهر ثلاثة منخفضات ممطرة قد يكون أحدها عميقاً وشاملاً لكل مدن البلاد، وسيكون موعده في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وقد يتقدم الموعد".

كما ستشهد البلاد حالة أخرى في اليوم السادس عشر من الشهر الجاري، في مناطق جنوبي البلاد وفقاً للزيادي، الذي اعتبر أن "تحسّن الغلاف الجوي وعوامل أخرى ايجابية كتفاعل البحر الأحمر سيجعل هذا الموسم الشتائي استثنائياً ويعيد ذكريات فترة التسعينيات التي كانت حافلة بالأمطار الغزيرة".

ورجّح الراصد الجوي، احتمال انخفاض درجات الحرارة بمقدار درجات عدة، ابتداءً من الرابع عشر من هذا الشهر.

وتشهد مدن البلاد انتشاراً للضباب الكثيف الذي يغطي أغلب الطرق لا سيّما الخارجية منها الرابطة بين المحافظات.

ففي محافظة ديالى، أدى الضباب الكثيف إلى تسجيل عدد من حوادث السير بسبب انخفاض مدى الرؤية وتأثر الطرق بموجة الأمطار والسيول الأخيرة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في المحافظة، إن حركة السير باتت مشلولة على طريق بغداد - كركوك وبقية الطرق في ديالى، جرّاء كثافة الضباب وتسجيل عدد من حوادث السير نتيجة التصادم وانحراف المركبات عن الطريق بفعل انحسار الرؤية لأقل من 20-30 متراً.

وأوضح أن حركة السير حالياً أصبحت على شكل أرتال، حيث تسير المركبات بسرعة منخفضة لتجنّب الحوادث، فيما سيّرت مديرية المرور دوريات موزّعة على مناطق معيّنة تسير أمام المركبات لضبط حركة السير.