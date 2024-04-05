ليل ذي قار يشهد انتحار شاب ومصرع اثنين آخرين بحادث سير

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها حالة انتحار ومصرع شخصين بحادث سير وإصابة آخر.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا في العشرينات من عمره أقدم على الانتحار رميا بالرصاص في رأسه بواسطة بندقية كلاشنكوف داخل منزله بقضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، مبينا ان "دوافع الانتحار لا تزال غامضة لغاية الآن، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وتابع المصدر أن "حادث سير وقع على الطريق العام الرابط بين ذي قار والبصرة جنوبي مدينة الناصرية، نتيجة انقلاب عجلة بسبب انحرافها عن المسار العام للطريق"، موضحاً إن "الحادث ادى لمصرع شخصين اثنين، وإصابة شخص ثالث كان رففقتهما بجروح بليغة".

واضاف المصدر، ان "قوة امنية عثرت على مخلفات حربية تالفة في قضاء الجبايش أقصى جنوبي محافظة ذي قار نوع 13 رمانة يدوية"، لافتا إلى ان "قوة أمنية رفعت المخلفات دون أي اضرار مادية او بشرية تذكر".