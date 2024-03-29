ليل ذي قار.. شجار عائلي بالأسلحة البيضاء يوقعُ 5 جرحى وصيدلاني يدهس عائلة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، باندلاع شجار مسلح شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة تسبب بسقوط عدد من الجرحى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شجاراً مسلحاً اندلع بالأسلحة البيضاء بين طرفين بقرية العبيد بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، وأدى لاصابة 5 أشخاص من الطرفين".

وبين المصدر، أن "الشجار اندلع بين الطرفين بسبب خلافات عائلية، حيث طوقت الاجهزة الامنية مكان الحادث وقامت باعتقال طرفي الشجار وفق أحكام المادة 413 من قانون العقوبات العراقي".

من جانب آخر، لفت المصدر إلى تعرض 3 أشخاص يشكّلون عائلة واحدة لحادث دهس من قبل صيدلاني يقود عجلته بسرعة متهورة في منطقة حي الشهداء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأوضح المصدر، أن القوات الامنية نقلت المصابين للمشفى لغرض تلقي العلاج، فيما اوقفت الصيدلاني المتسبب بالحادث على ذمة التحقيق بعد شكوى تقدمت بها العائلة ضده".