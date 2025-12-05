ليل البصرة يشهد انتحار شاب وإصابات بحادثي سير

شفق نيوز- البصرة

سجلت مدينة البصرة، أقصى جنوب العراق، مساء الجمعة، حوادث عدة أبرزها انتحار شاب، وإحباط محاولة أخرى لشابة، وخمسة إصابات بحادثي سير منفصلين.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً أقدم على الانتحار من أعلى جسر المدينة شمالي البصرة"، مبيناً أن "مفارز الشرطة النهرية ما تزال تجري عمليات البحث عن جثته".

ولفت المصدر، إلى أن "عجلة انقلبت من أعلى جسر مدخل البصرة، ما أسفر عن ثلاث إصابات".

وأشار كذلك، إلى أن "حادث سير مروع، وقع على الجسر الإيطالي وسط البصرة، وأسفر عن إصابة شخصين وشل حركة السير باتجاه المحافظة".

وفي حادث أخير، بين المصدر أن "القوات الأمنية تمكنت من إحباط محاولة انتحار شابة عراقية تحمل الجنسية الإيرانية من أعلى الجسر الإيطالي وسط البصرة".

وأضاف أن "مفارز الشرطة نقلت المصابين في الحوادث المرورية إلى المستشفى لتلقي العلاج، والشابة التي حاولت الانتحار كذلك إلى مركز الشرطة كإجراء أصولي".