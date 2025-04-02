ليلة إنقاذ القلوب.. نجاح 4 عمليات قسطرة طارئة في مستشفى الناصرية

شفق نيوز/ شهد مستشفى الناصرية للقلب، ليلة حافلة بالإنجازات الطبية، حيث نجح فريق القسطرة القلبية في إجراء 4 عمليات طارئة لإنقاذ مرضى من مختلف أقضية ونواحي ذي قار، بعدما تعرضوا لأزمات قلبية حادة تطلبت تدخلاً عاجلاً.

وقال أخصائي أمراض القلب ورئيس الفريق الطبي الدكتور فريد مراد العسكري في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من بين الحالات كانت هناك مريضة تبلغ من العمر 70 عامًا من قضاء سوق الشيوخ، وصلت بحالة حرجة جراء انسداد تام في الشريان الأيسر الرئيسي، مع تأريخ مرضي يشمل ارتفاع ضغط الدم المزمن والتدخين".

واضاف العسكري، ان "المريضة خضعت لعملية قسطرة عاجلة، حيث تم فتح الشريان وتركيب شبكة علاجية، مما أنقذ حياتها في لحظات حاسمة".

واشار الى "الدور المحوري لكوادر الإنعاش القلبي، الذين استقبلوا المرضى فور خروجهم من غرفة القسطرة، وقدموا لهم الرعاية الطبية اللازمة لضمان استقرار حالتهم بعد العمليات".

ولفت الى أن "هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا تفاني الفريق الطبي، إلى جانب الكوادر التمريضية والتخدير والتقنيين، الذين عملوا بروح الفريق الواحد لإنقاذ المرضى رغم الظروف الصعبة وساعات الليل المتأخرة".