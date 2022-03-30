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ليلة ممطرة وارتفاع بدرجات الحرارة في معظم المدن العراقية

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-30T17:51:09+0000
ليلة ممطرة وارتفاع بدرجات الحرارة في معظم المدن العراقية

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، مساء اليوم الأربعاء، هطول أمطار ابتداء من الليلة وحتى صباح الغد في معظم مناطق البلاد، مشيرا الى ان درجات الحرارة سترتفع في الأيام المقبلة لتقارب الأربعين درجة مئوية.

وقال عطية في منشور على فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، ان "من المتوقع هطول زخات من الأمطار العشوائية في مناطق متفرقة من مدن شمال البلاد والوسطى والغربية وبعض من مناطق الفرات الاوسط الليلة ولغاية صباح غد الخميس".

واضاف ان "درجات الحرارة ستستمر بالارتفاع خلال الأيام المقبلة في المدن كافة وتصل ذروتها خلال منتصف الأسبوع المقبل لتتراوح في مدن الوسط ما بين 36-38 م، وفي مدن الجنوب 38-40 م، وفي مدن الشمال 32-36م، ومن المتوقع ان تنخفض عدة درجات بعد منتصف الأسبوع المقبل".

وأشار الى "عدم وجود نشاط للرياح السطحية لغاية منتصف الأسبوع المقبل ويغلب عليها الاتجاه الشمالي الغربي وتكون خفيفة السرعة ومتقلبة احيانا".

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