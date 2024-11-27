ليلة "مفجعة" لثلاث عوائل في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بإقدام رجل على الانتحار بسبب مشاكل نفسية، فيما أودت صعقة كهربائية بحياة مراهق، وتوفي رجل داخل فندق وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً من مواليد 1963، أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل معلق بسقف المنزل ضمن حي طارق في مدينة الصدر".

ولفت المصدر إلى أن "الرجل المنتحر كان يعاني من مشاكل نفسية بحسب التحقيقات الأولية".

في حين أشار المصدر إلى أن "شاباً من مواليد 2008، لقى مصرعه نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية داخل داره ضمن مدينة الصدر".

وبين المصدر أن "الشاب تم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة قبل وصوله إليها".

وأفاد المصدر كذلك بأن "رجلاً من مواليد 1972، توفي داخل أحد الفنادق في منطقة السعدون وسط بغداد".

وأوضح المصدر أن "سبب الوفاة كان طبيعياً وتم نقل جثة الرجل إلى الطب العدلي لإكمال إجراءات تسليمه الى ذويه".