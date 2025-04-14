ليلة مغبرة في العراق تخلّف 2750 إصابة بالاختناق

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة ميسان، ليل الاثنين الثلاثاء، بأن عدد المصابين بحالات الاختناق جراء العاصفة الترابية التي اجتاحت العراق زاد عن 2750 حالة، تركزت شدتها في جنوبي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عدد المصابين بحالات الاختناق الذين تم تسجيلهم في محافظة ميسان بلغ 656 حالة توزعوا على 12 مستشفى وطوارئ منتشرة في المحافظة

كما سجّلت دوائر الصحة في خمس محافظات أكثر من ألفي حالة اختناق حتى الآن، بينها 749 في البصرة، و700 في المثنى، و322 في الديوانية، و174 في ذي قار، و150 في النجف.

ويُرجّح استمرار ارتفاع أعداد المصابين مع استمرار العاصفة الغبارية في بعض المدن العراقية.

وكان المتحدث باسم هيئة الأنواء الجوية، عامر الجابري، حذر عبر وكالة شفق نيوز، المواطنين من خطورة استخدام الطرق الخارجية بسبب موجة الغبار التي خفّضت مستوى الرؤية في مناطق جنوب ووسط وغرب العراق، مؤكداً مواصلة حركة الملاحة الجوية في مطاري بغداد والبصرة.

وأوضح أنّ الرياح النشطة القادمة من شرق السعودية تسببت بتدني الرؤية إلى أقل من كيلومتر واحد في بعض المناطق، متوقعاً تراجع الغبار تدريجياً اعتباراً من ساعات الليل وحتى صباح الثلاثاء. من جهته، عزا المتنبئ الجوي صادق العطية العاصفة إلى التقاء منخفض جوي جاف من شبه الجزيرة العربية مع آخر بارد من الجهة الغربية، ما أسفر عن فوارق حرارية شديدة.

وأشار في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن الرؤية انعدمت في بعض الطرق الخارجية، وأُوقفت مؤقتاً الملاحة الجوية في مطار البصرة، مرجحاً استئنافها مع انحسار الغبار بحلول فجر الثلاثاء.

كما رجّح العطية هطول أمطار محتملة في الشمال والغربية، قد تكون ثلوجاً في المناطق الجبلية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.