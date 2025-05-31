ليلة قاسية.. اعتداء على موظفين واحتراق أبقار وحوادث سير في محافظة جنوبية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم السبت، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة تنوعت بين اعتداء على موظفي وزارة الكهرباء، ورفع قنابر هاون وتسجيل حادث سير وحريق داخل حظيرة مواشي، ما أدى لوقوع أضرار بشرية و"مادية جسيمة".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شجاراً اندلع بين مواطنين في ناحية الفضلية جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة وموظفي الكهرباء في الناحية بسبب انطفاء التيار الكهربائي ضمن جدول القطع البرمجي"، لافتاً إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت باعتقال المواطنين بعد تقديم شكوى ضدهم، حيث تم توقيفهم من قبل قاضي التحقيق وفق أحكام المادة 229 من قانون العقوبات العراقي على ذمة التحقيق".

وأضاف المصدر، كما "عثرت قوة أمنية على مخلفات حربية تالفة أثناء أعمال حفريات في قضاء الناصرية بمنطقة الحي العسكري وهي عبارة عن (قذيفة هاون عيار 120 ملم عدد ثلاثة)، حيث تم استدعاء فرق الدفاع المدني على الفور ورفعها دون حادث".

وتابع المصدر، أن "حادث تصادم بين عجلتين (صالون وتريلة) على طريق (ناصرية-شطرة) قرب فرع قرية ال جهل، حيث أدى الحادث إلى مصرع شخص واحد على الفور، وتم نقل جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".

ولفت المصدر، إلى أن "حريقاً أصاب حظيرة لتربية الحيوانات في قضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار، وتسبب الحادث بأضرار مادية جسيمة بالحظيرة تمثلت باحتراق 30 رأس ماشية (بقر وأغنام)".