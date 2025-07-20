ليلة غضب في واسط إثر "فاجعة الحريق" (فيديو)

شفق نيوز- واسط

شهدت محافظة واسط، مساء اليوم الأحد، تظاهرة غاضبة من قبل مواطنين وذوي ضحايا حريق "هايبر ماركت" أمام مبنى المحافظة ومجلسها وسط مدينة الكوت مركز المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين خرجوا احتجاجاً على فاجعة حريق "هايبر ماركت" في الكوت، ويشاركونهم بعض من أهالي الضحايا.

وأظهرت مقاطع مصورة تنظيم المتظاهرين مسيرة في شوارع الكوت مرددين هتافات ورافعين أعلام عزاء.

وكان الحريق الذي شبّ في "هايبر ماركت" في محافظة واسط، الأربعاء الماضي، قد أسفر عن وفاة العشرات وإصابة آخرين، في واحدة من أكثر الحوادث المأساوية خلال العام الحالي، وسط مطالبات بتحقيقات شفافة ومحاسبة المقصرين.