ليلة عصيبة في بغداد.. دهس وانتحار ووفاة غامضة

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، مساء السبت، تسجيل حوادث أمنية عدة من بينها حادث دهس لطفل وانتحار فتاة وحالة وفاة غامضة.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "طفلاً تولد 2018 لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل والده الذي كان يقود مركبة نوع (بيك اب) ضمن ناحية اليوسفية، وحسب إدعاء الأب فإنه لم ينتبه لوجود ابنه بالقرب من المركبة"، مؤكداً "إيداع الأب التوقيف كإجراء أصولي".

وفي حادثة آخرى، أبلغ المصدر، عن "انتحار فتاة تولد 2011 باسلوب شنق نفسها مستخدمة "حبل معلق بسقف الغرفة" ضمن منطقة حي النصر في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، لافتاً إلى أن "المنتحرة طالبة مدرسة، ولم تعرف أسباب انتحارها بعد".

إلى ذلك، أشار المصدر، إلى "تسجيل حالة وفاة مشتبه بها لرجل عراقي تولد 57 داخل أحد الفنادق ضمن شارع المراد في مدينة الكاظمية"، موضحاً أن "المتوفي يعيش في إيران، وجرى إرسال الجثة الى الطب العدلي لمعرفة أسباب الوفاة".