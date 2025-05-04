ليلة عاصفة وأمطار غزيرة.. الأنواء الجوية العراقية تحذر من تدني الرؤية

شفق نيوز/ أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الأحد، تحديثاً جديداً جوياً مفصلاً بشأن حالة الطقس التي تؤثر على البلاد، متوقعة استمرار حالة عدم الاستقرار خلال الليلة وحتى صباح الاثنين.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى وجود سحب ركامية رعدية فوق مناطق متفرقة من جنوب وشمال وغرب البلاد، تترافق بهطولات مطرية متفاوتة الشدة، قد تكون غزيرة في بعض الأماكن، مع نشاط للرياح وحدوث عواصف رعدية محلية".

وأضاف البيان، أن "نهار يوم الاثنين سيشهد تراجعاً بفرص الأمطار في وسط وجنوب البلاد، في حين تبقى مستمرة في المناطق الشمالية مع احتمال لهطولات خفيفة في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، وفرص ضعيفة لهطول مطر صباحاً في البصرة وميسان".

وحول حركة الرياح، توقعت الهيئة، أن تتحول إلى شمالية غربية نشطة في غرب البلاد خلال ساعات الصباح الأولى من نهار يوم غد الاثنين، ما يؤدي إلى إثارة موجات من الغبار، لاسيما في المناطق الصحراوية والمكشوفة، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، في حين ستشهد باقي المدن تحولاً تدريجياً في اتجاه الرياح خلال نهار الاثنين، يترافق مع موجات غبار متفرقة.

وأشار إلى أن "الطقس يبدأ بالاستقرار التدريجي مع دخول ساعات ليل الاثنين - الثلاثاء، حيث تتراجع فرص الأمطار في أغلب المناطق عدا مدن شمال البلاد، وتعود الأجواء الهادئة والمستقرة، بطابع ربيعي ودرجات حرارة معتدلة خاصة في الليل".

ودعت الهيئة، بحسب البيان، المواطنين إلى "توخي الحيطة والحذر أثناء التنقل في الطرق الخارجية، وخصوصاً في المناطق التي تشهد غباراً كثيفاً أو أمطاراً غزيرة".

يذكر أن الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية قالت، يوم أمس السبت، إن مناطق جنوب البلاد حالياً ستشهد عواصف رعدية وزخات أمطار متفاوتة الشدة، يرافقها نشاط في الرياح الهابطة المثيرة للغبار في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.