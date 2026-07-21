"ليلة صلاح الدين".. اعتقال 8 من الموظفين المطلوبين للقضاء والمحافظة تصدر بياناً

شفق نيوز- صلاح الدين

أكد مصدر مطلع في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، اعتقال ثمانية موظفين من ديوان المحافظة ممن صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية على خلفية قضايا فساد مالي، فيما أوضحت الحكومة المحلية أن الموظفين المطلوبين متهمين بمخالفات إدارية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ثمانية موظفين تم اعتقالهم من أصل 54 موظفاً من ديوان محافظة صلاح الدين صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية".

وأشار إلى أن "القوة الأمنية التي رافقت فريق هيئة النزاهة ليلة أمس في تطويق مبنى ديوان المحافظة ما زالت تلاحق باقي المطلوبين".

بدورها قالت الناطقة الرسمية باسم محافظة صلاح الدين، صبا سامي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن أوامر القبض القضائية صدرت بحق 54 موظفاً في ديوان المحافظة، تتعلق بمخالفات إدارية تعود إلى سنوات سابقة.

وأوضحت أن "إدارة المحافظة لا تمتلك في الوقت الحاضر معلومات تفصيلية إضافية بشأن مجريات التحقيق أو الإجراءات القضائية الجارية"، مشيرة إلى أن الجهات المختصة هي المعنية بمتابعة هذا الملف والكشف عن تفاصيله.

وأكدت سامي أن إدارة محافظة صلاح الدين تدعم تطبيق القانون وتساند عمل السلطة القضائية والجهات الرقابية، مبينة أن "المحافظة تقف مع تطبيق القانون بلا أدنى شك، وتدعم بقوة سلطة القضاء والجهات الرقابية في أداء مهامها".

وشددت على أهمية ترك المجال للجهات القضائية والرقابية لاستكمال إجراءاتها وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة المقصرين وفق القانون.

وكان مصدر أمني في صلاح الدين قد أبلغ وكالة شفق نيوز، مساء أمس الاثنين، بتطويق مبنى ديوان المحافظة لتنفيذ أوامر قبض بحق العشرات من الموظفين المتورطين بقضايا فساد مالي.

وبين أن "قوة أمنية من هيئة النزاهة طوقت مبنى ديوان محافظة صلاح الدين بحثاً عن 55 موظفاً مطلوبين للقضاء بتهم الفساد المالي وصادرة بحقهم أوامر قبض قضائية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.