ليلة "ساخنة" في البصرة بسبب خلل فني يقطع الكهرباء عن أغلب مناطقها

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في البصرة، مساء اليوم الاثنين، بانقطاع التيار الكهربائي عن أغلب مناطق المحافظة بسبب خلل فني، وذلك بالتزامن مع بدء ارتفاع درجات الحرارة في الأجواء العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلاً فنياً ضرب المنظومة الكهربائية في البصرة وتسبب بانقطاع التيار عن أغلب مناطق المحافظة منذ أربع ساعات".

وأضاف أن "العديد من خطوط نقل الطاقة انفصلت عن الخدمة والملاكات الهندسية تتابع العمل لمعرفة الأسباب".