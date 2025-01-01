ليلة رأس السنة في كوردستان.. 23 إصابة ورعاية طبية لأكثر من 100 شخص

شفق نيوز/ شهدت احتفالات العام الجديد في إقليم كوردستان حوادث مختلفة تراوحت بين إطلاق الألعاب النارية والسير والحرائق، أسفرت بمجملها 23 إصابة، فيما قدمت السلطات الرعاية الصحية لأكثر من 100 شخص لأسباب أخرى.

وقال مدير مركز الطوارئ في السليمانية، سامان نادر، لوكالة شفق نيوز، إن "الليلة الماضية التي شهدت الاحتفال برأس السنة، تم تسجيل 13 إصابة مختلفة في المدينة، اختلفت حوادث سير ومشاجرات وحالات اختناق، بالإضافة إلى إصابات ناجمة عن الألعاب النارية".

وأضاف سامان، أن "إحدى الحالات كانت بسبب سقوط قطعة من الألعاب النارية أمام أحد الأشخاص مما أدى إلى إصابته"، مبينا أن "ما يقارب 100 شخص تلقوا الرعاية الطبية في مواقع مختلفة، تضمنت إصابات بالصداع وآلام الأسنان ومشكلات صحية أخرى بسيطة".

وبالانتقال إلى أربيل، عاصمة اقليم كوردستان، فقد قال مصدر طبي في المحافظة، لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة سجلت 10 اصابات خفيفة، خلال احتفالات العام الجديد".

وأضاف أنه "الإصابات تم التعامل معها من قبل الكوادر الطبية".

وفي أربيل أيضا، بين المتحدث باسم الدفاع المدني شاخوان سعيد، لوكالة شفق نيوز، إن "حريقين وقعا في أربيل ليلة رأس السنة، دون تسجيل أي أضرار بشرية".

وأضاف أن "الحادث الأول نجم عن ألعاب نارية حيث اشتعلت النيران في غرفة أحد المنازل في عنكاوا، وتمت السيطرة عليه سريعا، ولم تقع سوى أضرار مادية دون وقوع إصابات، فيما وقع الحريق الثاني أثناء تفريغ البنزين من إحدى السيارات".

وإلى دهوك، يبين مسؤول إعلام دائرة إطفاء المحافظة العقيد بيور عبد العزيز، لوكالة شفق نيوز، أن "محافظة دهوك شهدت ليلة رأس السنة اجواءً آمنة وخالية من أي حوادث حريق أو إصابات بشرية".

وتابع أن "فرق الإطفاء كانت في حالة استعداد كامل للتعامل مع أي طارئ، إلا أن الليلة مرت بسلام دون تسجيل أي حوادث"، مؤكدا أن "هذا الإنجاز يعكس التزام المواطنين بالإرشادات الوقائية وتعاونهم مع السلطات المحلية للحفاظ على سلامة الجميع خلال الاحتفالات".

ولفت إلى أن "محافظة دهوك لم تشهد أي احتفالات رسمية بمناسبة العام الجديد، لكن المئات من العائلات شاركوا في احتفالات خاصة في المطاعم والمقاهي بالمدينة"، موضحا أن "الحكومة المحلية كانت قد شكلت لجنة أمنية محكمة لضمان سلامة المواطنين خلال هذه الليلة".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، أعلنت في وقت سابق من يوم الأربعاء، إصابة 183 شخصا بجروح جراء بالألعاب النارية والرصاصات العشوائية في حصيلة أولية لاحتفالات رأس السنة الميلادية في العاصمة بغداد وباقي محافظات البلاد، ما عدا إقليم كوردستان.

ورغم ذلك، أكد متحدث الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن، رغم خطورة بعض الإصابات.

إلا أن مصادر أمنية ذكرت، أن شابين توفيا في بغداد نتيجة تعرضهما لنيران الاحتفال برأس السنة.

وغالبا ما تشهد محافظات العراق، العديد من الإصابات نتيجة لإطلاق الألعاب النارية، وبصورة عشوائية وبين الأحياء السكنية، وقد انتشرت خلال الساعات الماضية، عشرات الفيديوهات التي توثق لحظات إصابة المواطنين بهذه الألعاب نتيجة عدم السيطرة عليها من قبل مطلقيها.