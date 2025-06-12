ليلة دامية.. مستشفيات ديالى تستقبل 8 مصابين إثر مشاجرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة ديالى، يوم الخميس، بإصابة 8 أشخاص بمشاجرات دامية في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مستشفيات مدينة بعقوبة استقبلت الليلة 8 مصابين بجروح متفاوتة نتيجة عدة مشاجرات استخدمت فيها الاسلحة والعصي والسكاكين".

وأضاف أن "الكوادر الصحية أشرت ارتفاعا كبيرا في معدل المشاجرات وضحاياها في محافظة ديالى خلال الأيام الأخيرة"، لافتا الى أن"من بين أسباب المشاجرات، هي خلافات سابقة، فضلا عن المزاج العام للسكان مع ارتفاع درجات الحرارة وتردي الاوضاع الاقتصادية".