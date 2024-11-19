ليلة "تفجع" 4 عوائل في بغداد وديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب جراء مشاجرة مع شاب آخر، فيما تسبب مطب بأحد الشوارع بمصرع شخص آخر بحادث عرضي، في حين لقي شاب مصرع في حادث سير بديالى، كما أنهت صعقة كهربائية حياة طفل في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة حصلت في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد، بين شبابين اثنين من تولد 2005 و2006 ولم تُعرف أسبابها وتطورت إلى تجاوز لفظي وتدافع ما أسفر عن مقتل أحدهما نتيجة تعرضه لدفعة قوية أدت إلى سقوطه على رأسه وفارق الحياة".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته والتوصل إلى الجاني".

وفي حادث عرضي آخر، أشار المصدر إلى "مقتل شخص كان يقود دراجته النارية في منطقة شاطئ التاجي غربي بغداد، وكان يحمل بندقية صيد وأثناء مروره بأحد الشوارع صادف مطباً فيه".

وتابع "عند مروره بالمطب انطلقت بطريقة الخطأ رصاصة من بندقيته وأدت إلى مصرعه، بحسب ادعاء ذويه"، مبيناً أنه تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.

وفي ديالى، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً لقي مصرعه فيما أصيب شاب آخر كان يستقل الدراجة معه بسبب اصطدام الدراجة بعجلة حمل"، مشيراً إلى أن "سائق عجلة الحمل لاذ بالفرار على طريق رئيسي بين ناحية كنعان وقضاء بلدروز شرقي ديالى".

وأردف المصدر بأن "طفلاً يبلغ من العمر سبع سنوات فارق الحياة بسبب صعقة كهربائية عند إمساكه بعمود للكهرباء أمام منزله في منطقة الغربية بقضاء الخالص شمالي ديالى".