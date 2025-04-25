"ليلة المقام العراقي".. أنغام موسيقية على ضفاف دجلة (صور)

شفق نيوز/ شهدت ضفاف نهر دجلة ضمن العاصمة بغداد، مساء الجمعة، إقامة عزف موسيقي إحياء لـ"المقام العراقي" وسط حضور واسع.

هذا الحفل الذي حمل عنوان "ليلة المقام العراق"، أقامته وزارة الثقافة وبالتعاون مع معهد الدراسات الموسيقة، بهدف الاحتفاء بالمقام العراقي الذي اندثر نوعا ما في الاونة الأخيرة، وللاحتفال بمرور 54 عاماً على تأسيس المعهد.

وحضر الحفل الموسيقي، أهالي طلبة معهد الدراسات الموسيقة، ومواطنين آخريين، وعددا من الشخصيات في الأمم المتحدة، فضلاً عن شخصيات فنية عراقية وأساتذة معهد الدراسات الموسيقة.