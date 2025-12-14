ليلان: 300 عائلة خارج منازلها نتيجة الأمطار والسيول

شفق نيوز- كركوك

أعلن مدير ناحية ليلان، محمد ويس الموسوي، يوم الأحد، أن موجة السيول التي ضربت الناحية شرقي محافظة كركوك تسببت بتضرّر 300 عائلة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

وأدت الأمطار إلى غرق عدد من المنازل وتضرّر الممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن تأثر الأراضي الزراعية في ليلان.

وأوضح الموسوي، لوكالة شفق نيوز، أن "السيول اجتاحت عدداً من الأحياء السكنية، ما استدعى استنفاراً عاجلاً للدوائر الخدمية والجهات المعنية من أجل احتواء الأزمة وتقليل حجم الأضرار"، مؤكداً أن "فرق البلدية والدفاع المدني باشرت أعمالها منذ الساعات الأولى للحادث".

وأشار إلى أن "قائد عمليات كركوك اللواء الركن صالح حرز أشرف ميدانياً على أعمال فتح مجرى جديد لتصريف مياه السيول ضمن وادي خضر بولاق، باستخدام الجرافات والآليات الثقيلة، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمجاري التصريف، ومنع تكرار تدفق المياه نحو المناطق السكنية".

وبيّن أن هذا الإجراء "من شأنه أن يسهم في تسريع تصريف مياه الأمطار والسيول، وتقليل الضغط على القنوات القديمة، فضلاً عن حماية البنى التحتية والطرق الرئيسية من الانهيار أو التلف".

وأكد الموسوي، استمرار التنسيق بين قيادة العمليات والدوائر الخدمية والجهات الساندة لمتابعة الأوضاع ميدانياً، مع العمل على حصر الأضرار تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض العائلات المتضررة.

كما دعا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والمناطق المنخفضة، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة حفاظاً على سلامتهم، لا سيّما في ظل التوقعات باستمرار هطول الأمطار خلال الفترة المقبلة.

وشهدت محافظة كركوك منذ الثلاثاء الماضي موجة سيول غير مسبوقة، أدت إلى خسائر بشرية ومادية واسعة إضافة إلى انهيار جسور رئيسية وقطع طرق حيوية خصوصاً في مناطق جنوب شرقي المحافظة، فيما تواصل فرق الدفاع المدني جهودها لإنقاذ المواطنين وحماية الممتلكات وسط استنفار حكومي.

ووصل رئيس خلية الأزمات في رئاسة الوزراء، الفريق الركن جعفر البطاط، مساء الأربعاء الماضي، إلى كركوك، وعقد اجتماعاً موسعاً مع الحكومة المحلية والدوائر الخدمية والهندسية والجهات الأمنية المعنية بملف الفيضانات.

وأكد رئيس الخلية، أنها تعمل على معالجة موجة السيول التي ضربت عدداً من مناطق محافظة كركوك وتسببت بتضرر جسور وقطع طرق حيوية، مشدداً على بقاء خلية الأزمات في المحافظة حتى ضمان استقرار الوضع هناك.

وعصفت السيول بمحافظة كركوك على مدى أكثر من يومين خلال الأسبوع الماضي، في موجة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار جسور رئيسية وقطع طرق حيوية، إضافة إلى خسائر بشرية ومادية واسعة، خصوصاً في مناطق جنوب شرقي المحافظة.