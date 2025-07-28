ليس الأعلى حرارة فقط.. العراق يدخل بقوة خارطة الاختناق المناخي العالمي (جدول)

شفق نيوز– بغداد

سجلت 12 منطقة عراقية، اليوم الإثنين الموافق 28 تموز 2025، ضمن قائمة أعلى 15 منطقة حرارة في العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في مؤشر جديد على اشتداد الأزمة المناخية التي تعصف بالبلاد.

وتصدر مطار البصرة الدولي التصنيف العالمي بدرجة حرارة بلغت 52.8 مئوية، تلاه قضاء عبادان في إيران بـ52.6 مئوية، فيما حلت البصرة – الحسين ثالثاً بدرجة 51.2 مئوية.

وجاءت الناصرية في المركز الرابع بـ51.1 مئوية، ثم تكريت خامساً بنفس الدرجة، تلتها الأهواز (إيران) سادساً، في حين حلّت كربلاء سابعاً بـ51 مئوية.

أما كركوك فاحتلت المركز الثامن بدرجة 51 مئوية، تلتها العميدية (إيران) تاسعاً، ثم العمارة عاشراً بـ50.9 مئوية.

وجاءت العزيزية في المركز 11 بـ50.9 مئوية، ثم بدرة في المركز 12 بنفس الدرجة، تلتها الديوانية والكوت في المركزين 13 و14 توالياً بـ50.9 مئوية، فيما جاءت هيت في المركز 15 بدرجة 50.7 مئوية.

وبذلك، احتل العراق 12 مركزاً من أصل 15 في قائمة أكثر المناطق حرارة على سطح الأرض، وسط تحذيرات من تصاعد المخاطر البيئية والصحية، في بلد بات يقف على خط النار المناخي.

واليوم أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، أن البلاد تشهد ذروة الموجة الحارة، مرجحةً بدء انحسارها يوم الثلاثاء، وانتهائها صباح الخميس المقبل مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.