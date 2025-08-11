ليست "الأربعين".. محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي غداً لمناسبة دينية

شفق نيوز- ذي قار

أعلن مجلس محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء، في دوائر المحافظة كافة، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المجلس، أحمد سليم الإبراهيمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن هذا القرار جاء لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لإحياء هذه المناسبة الدينية الخالدة".

وصوت مجلس الوزراء العراقي، أمس الأحد، على تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل الموافق 14-آب-2025، بمناسبة زيارة الأربعين.

وقبل ذلك، أعلنت محافظات البصرة والمثنى والديوانية، وصلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي، بدءاً من يوم غد الثلاثاء 12 آب الحالي ولمدة ثلاثة أيام بمناسبة الزيارة الأربعينية.