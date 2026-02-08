آليات إيرانية تنقب بأرض البصرة.. اعتراض عشائري ووثائق تحسم الجدل

شفق نيوز- البصرة

أثار تنفيذ أعمال حفر مشتركة بين العراق وإيران في مناطق حدودية بمحافظة البصرة، يوم الأحد، جدلاً واسعاً عقب تداول مقطع مصوّر يظهر شيخ قبيلة بني مالك ضرغام المالكي وهو يعترض على وجود آليات مرتبطة بالجانب الإيراني داخل أرض يقول إنها تعود له، ما فتح باب التساؤلات بشأن طبيعة تلك الأعمال وآليات التنسيق مع الأهالي في المناطق المشمولة.

وقال المالكي لوكالة شفق نيوز: "تفاجأنا بوجود آليات تقوم بأعمال حفر داخل أرض تعود لنا، ولم يتم إبلاغنا بشكل رسمي بطبيعة هذه الأعمال أو حدودها، ما دفعنا إلى الاعتراض حفاظاً على حقوقنا وممتلكاتنا".

وبحسب وثائق حصلت عليها الوكالة، فإن "أعمال الحفر تأتي ضمن تعاون مشترك بين العراق وإيران، يستند إلى تفاهمات سابقة تهدف إلى البحث عن رفات العسكريين المفقودين خلال الحرب العراقية الإيرانية، حيث تشمل عمليات المسح والتنقيب عدداً من المناطق الحدودية في محافظة البصرة".

وأشارت الوثائق إلى أن "فرقاً مختصة جرى تخويلها بتنفيذ عمليات البحث خلال مدة زمنية محددة، ضمن مواقع متفرقة تمتد على الشريط الحدودي، وبإشراف جهات رسمية معنية بالملف الإنساني المتعلق بالمفقودين".

ويعد ملف البحث عن المفقودين من القضايا الإنسانية التي تعمل عليها الحكومتان العراقية والإيرانية منذ سنوات عبر لجان مشتركة تنفذ عمليات ميدانية في مواقع يُعتقد أنها تضم رفات جنود سقطوا خلال الحرب.