"آليات لتجنب الحرائق".. البرلمان يتجه لتعديل قانون الدفاع المدني

شفق نيوز- بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، يوم الأحد، أن البرلمان العراقي سيصوت في جلسته ليوم غد، على تعديل قانون الدفاع المدني، فيما كشف أن القانون سيضع آليات وشروط لتنفيذ شروط السلامة.

وقال الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب سيصوت في جلسة يوم غد الاثنين، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013".

وأضاف أن "هذا القانون من القوانين المهمة، والتي عملت اللجنة على انضاجه وتعديله"، مبينا أن "قانون الدفاع المدني سينظم آلية عمل الدفاع المدني، كما انه سيتضمن تعليمات تنفيذ شروط السلامة المدنية للأبنية والأسواق، وضوابط البناء وفق المواصفات المطلوبة".

ويؤكد أن "التعليمات والشروط الموجودة في القانون، هي بهدف تجنب الحوادث والحرائق التي حصلت في الأسواق والأبنية التجارية".

ومنذ فاجعة حريق الـ"هايبر ماركت" في محافظة واسط، اتجهت الجهات المعنية، إلى فرض ضوابط السلامة في الأبنية، وتم إغلاق المئات من الأبنية المخالفة في كل محافظة، بحملة واسعة وشاملة من قبل الدفاع المدني.

وأصدر رئيس الحكومة، توجيهات في حينها، بفرض شروط السلاكة بشكل واسع وتنفيذها ومعاقبة المخالفين، وتأمين الأبنية للحد من الحرائق، او انقاذ من بداخلها في حال اندلاعه.