إلى من يهمه الأمر..  فيديو "مرعب" من البصرة

شفق نيوز/ "تفوت صاحي تطلع مريض".. "كأنها لعبة التل الصامت المرعبة"، هذه العبارات غيض من فيض التعليقات التي تقاطرت خلال الساعات الماضية، إثر انتشار فيديو لأحد المستشفيات في البصرة.

ورصد أحد المواطنين العراقيين مستشفى الفيحاء التعليمي في البصرة، أقصى جنوبي البلاد، أو ماكان يطلق عليه سابقا المستشفى العسكري، وكتب "الى من يهمه الامر ان وجد"، واضاف "أنني لو كتبت لما صدق أحد، فقررت تصوير المستشفى من الداخل"، ليتنشر المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل، مثيرا موجة انتقادات لإهمال السلطات المستمر للمرافق الصحية في البلاد رغم الموازنات الكبيرة التي ترصد لهذا القطاع منذ سنوات، كما اعتبر العديد من العراقيين أن هذا المشهد "المرعب" لا يجوز أن يكون حاضراً في القرن الواحد والعشرين، فيما رأى آخرون أنه يجسد مظهراً من مظاهر الفساد المستشري.

🔴 الى من يهمه الامر ان وجدمستشفى الفيحاء التعليمي في البصرة . pic.twitter.com/MTtNBOc5Bd — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) April 23, 2023

وكان مشهد مماثل تكرر العام الماضي مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حين عاين الكاظمية في العاصمة، بعد أن صدم بفيديوهات انتشرت لهذا المرفق على مواقع التواصل، واعداً بالسعي إلى تحسين الخدمات الصحية في البلاد وواقع القطاع الصحي عامة.

يذكر أن القطاع الصحي في العراق يعاني مشاكل عدة فاقمتها جائحة كورونا، فضلا عن غياب التنمية في العديد من المناطق، بفعل سنوات من الحرب والفساد أيضا.

كما فاقمت أزمة الفساد المتجذرة، في العديد من المؤسسات الرسمية، مشكلة تردي القطاع الصحي لبلد غني بالنفط، إلا أن ثلث سكانه تحت خط الفقر.