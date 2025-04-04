إلى أصحاب الدراجات النارية.. تنفيذ "بيان رقم 1" في العراق ابتداءً من الغد

شفق نيوز/ أكدت مديرية المرور العامة، يوم الجمعة، تنفيذ "بيان رقم واحد لسنة 2025" ابتداء من يوم غد، الذي يخص مالكي الدراجات النارية، ووضع ضوابط خاصة لقيادة الدراجات في عموم البلاد، المتضمن وسائل أمان السائق وطرق وأوقات سير الدراجات وعدد راكبيها.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "إلى مالكي الدراجات النارية كافة، سيتم العمل بتطبيق بيان رقم (1) لسنة 2025 ابتداء من يوم السبت الموافق 2025/4/5".

ولفتت إلى أن القانون "لا يسمح بقيادة أي دراجة إلا بعد ارتداء واقية الرأس الخوذة، لا يسمح لأي دراجة بحمل أكثر من شخص واحد فقط مع السائق وارتداء خوذة".

وتضمن القانون كذلك، بحسب البيان، مكان ووقت سير الدراجات، حيث "يكون سير الدراجات النارية على الجانب الأيمن من الطريق ويمنع لاجتياز، وتمنع حركة الدراجات من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ولغاية الساعة الخامسة صباحاً".

وتابع البيان: "لا يسمح لأي سائق بقيادة الدراجة النارية بدون رخصة قيادة وبخلافه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون المرور، وتسجيل الدراجات التي دخلت الى العراق بطريقة مشروعة ومرسمة جمركياً بعد توفر الشروط المنصوص عليها بقانون المرور قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (23484) لسنة 2023 والمتضمن منع استيراد الدراجات لمدة خمسة سنوات ومنع تسجيل اي دراجة بعد صدوره"

ونص كذلك على "عدم السماح للدراجات النارية غير المرقمة والتي لاتحمل أوراق تسجيل بالسير على الطرق الرئيسية وداخل مركز المدينة وفي حال ضبطها يتم حجزها فوراً ومصادرتها كونها غير أصولية".