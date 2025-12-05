إلى سكان أهوار العراق.. هذه وصية الطين الأخيرة (صور)

شفق نيوز- بغداد

أُقيم في شارع المتنبي بالعاصمة بغداد، يوم الجمعة، معرض "وصية الطين الأخيرة" لاستعراض ما مر به سكان أهوار جنوب العراق خلال السنوات العشر الأخيرة.

ويواجه سكان أهوار جنوب العراق خلال السنوات الأخيرة واحدة من أشد الأزمات البيئية والإنسانية في تاريخ المنطقة الحديث، فالجفاف المتكرر وانخفاض الإطلاقات المائية من دول المنبع أدى إلى انحسار مساحات واسعة من الأهوار وجفاف أنهار كانت تمثل شريان الحياة الرئيس للسكان.

ومع اختفاء المياه، فقدت آلاف العائلات مصادر رزقها المرتبطة بتربية الجاموس وصيد الأسماك وجمع القصب، ما اضطر الكثير منهم إلى النزوح نحو مناطق أخرى بحثاً عن الماء.

وأدى هذا الوضع إلى كارثة بيئية غير مسبوقة، حيث جف ما يقارب 90% من مياه الأهوار في بعض المحافظات، ما هدد الإرث الطبيعي والثقافي للمناطق المدرجة ضمن لائحة التراث العالمي، وجعل حياة سكان الأهوار أكثر صعوبة وهشاشة مع استمرار غياب الحلول الجذرية.

وزار المصور حسن النجار من محافظة ذي قار، المعرض المقام في "بيت الجمال" ببناية القشلة في شارع المتنبي والتقط مجموعة من الصور تنشرها وكالة شفق نيوز أدناه: