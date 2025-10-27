لونها أزرق وزعانفها طويلة.. ظهور أسماك غريبة في شط الديوانية

شفق نيوز- الديوانية

أثار ظهور نوع غير مألوف من الأسماك في مياه شط الديوانية، يوم الاثنين، دهشة واستغراب سكان المدينة، وسط تساؤلات حول مصدر هذا الكائن الغريب الذي لم يسبق مشاهدته في المنطقة.

وقال أحد الصيادين ويدعى حسين علي، لوكالة شفق نيوز، إن "السمكة تختلف عن الأنواع المعتادة في الشط من حيث الشكل واللون والحجم، إذ تمتاز بجسم مائل إلى الأزرق الداكن وزعانف طويلة لم نرَ مثلها من قبل".

وأضاف صياد ثانٍ ويدعى حسن العامري، أن "السمكة ظهرت بشكل مفاجئ خلال الصيد الصباحي، وحاول بعض الصيادين الإمساك بها لكنهم لم يتمكنوا بسبب سرعتها في السباحة، ويُعتقد أنها من الأنواع القادمة مع تيارات المياه من نهر الفرات أو من أحد الفروع المتصلة".

من جانبه، قال المواطن عباس الديواني، لشفق نيوز، إن "السمكة شوهدت قرب منطقة الجسر الجديد، حيث تجمع عدد من الأهالي لالتقاط صور ومقاطع فيديو لها، فيما رجّح البعض أنها جاءت نتيجة تغيّر مناسيب المياه أو ضخّ مياه من الجداول الفرعية".

في حين أفاد مصدر في دائرة زراعة الديوانية أن "فرقنا المختصة تتابع الموضوع، وقد تم أخذ عيّنة من السمكة لإجراء الفحوص المخبرية لتحديد نوعها وأصلها بدقة".

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "التحولات البيئية وارتفاع درجات الحرارة قد تؤدي أحياناً إلى ظهور أنواع غير مألوفة من الأسماك في بيئات جديدة".

وأشار المصدر إلى أن "النتائج الأولية لا تشير إلى خطر بيئي مباشر، لكن سيتم الإعلان عن تفاصيل أكثر بعد انتهاء الفحص المختبري"، داعياً الصيادين والمواطنين إلى "إبلاغ الدائرة فوراً عن أي حالات مماثلة من أجل رصدها وتوثيقها بشكل علمي".

وفي السياق ذاته، قال الخبير في علوم الأحياء المائية الدكتور كريم الهاشمي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "ظهور أسماك غريبة في الأنهار العراقية لم يعد أمراً مستبعداً، فهناك تغيرات بيئية ومناخية تؤثر على مسارات المياه وأنواع الكائنات التي تعيش فيها".

ولفت الهاشمي، إلى أن "الأنواع الدخيلة قد تنتقل عبر شبكات الري أو السفن أو حتى بفعل ارتفاع درجات الملوحة وتبدّل درجات الحرارة".

وأضاف الهاشمي أن "من المهم تحديد ما إذا كانت هذه السمكة من الأنواع الغازية التي قد تهدد التنوع الأحيائي المحلي، أو مجرد نوع عابر لا يتكاثر في بيئة الشط"، مبيناً أن "مثل هذه الحالات تحتاج إلى متابعة دقيقة من الجهات البيئية والزراعية لتفادي أي تأثيرات مستقبلية".