لولا "خلط" المياه لحلت كارثة.. ماذا يجري في الجبايش؟

شفق نيوز/ أكد قائممقام قضاء الجبايش ضمن محافظة ذي قار، كفاح شناوة، يوم الخميس، أن القضاء يعاني من وضع مائي "سيء للغاية"، فيما بدأت العائلات بالنزوح نحو محافظة البصرة أقصى جنوب العراق.

وقال شناوة، لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع المائي لقضاء الجبايش جنوبي مدينة الناصرية وصل إلى (50سم) في نهر الفرات الواصل إلى القضاء، وهي نسبة مائية خطيرة على الحياة العامة".

وأضاف أن "الذي أنقذنا وساهم بوصول مياه الإسالة إلى المنازل هو خلط المياه (نهر الفرات ومياه خط الإصلاح القادم عبر قناة البدعة من نهر دجلة)".

وأكد قائممقام الجبايش، أن "الوضع إن استمر خلال الفترة المقبلة هكذا، فسنكون أمام كارثة بيئية تاريخية، وهناك حاجة إلى مزيد من الإطلاقات المائية للقضاء".

وأشار شناوة، إلى أن "العديد من أهالي القضاء وخاصة من مربي الجاموس، باشروا بالمغادرة نحو محافظة البصرة، طلباً للمياه، ولإنقاذ ثروتهم الحيوانية التي يملكونها، كون بقاءها في الجبايش يعني الحكم بنفوقها خلال أيام".