"لوري" يقتحم سيطرة أمنية ويخلف إصابتين في كركوك (فيديو)

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، بإصابة شخصين جراء اقتحام مركبة حمل كبيرة "لوري" لسيطرة جمين شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سائق المركبة فقد السيطرة عليها واصطدم بسيارتين وكرفان لشرطة الطاقة في السيطرة، ما أسفر إصابة السائق وأحد المواطنين بجروح، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية".

وأشار إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما حضرت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث للتعامل مع الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفت المصدر إلى أن الجهات الأمنية المختصة باشرت بفتح تحقيق لمعرفة أسباب فقدان السيطرة وتحديد ملابسات الحادث، فيما تم تنظيم الإجراءات القانونية وفق السياقات المعتمدة.