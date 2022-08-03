"لوري قلاب" يقطع الكهرباء عن مناطق بغدادية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الأربعاء، انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مناطق العاصمة بغداد بسبب حادث لعجلة نوع "لوري قلاب".

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "حدث بعد ظهر اليوم الاربعاء، إنفصال لخط الضغط الفائق (شرق بغداد_أمين ٤٠٠ك.ف) رقم /١ ، بسبب اقتراب عجلة (لوري قلاب ) ورفع عربة التفريغ وحمولتها تحت الخط الناقل بمنطقة الامين ،ودخوله ضمن المقتربات الغير مسموح بها، مما أدى إلى حدوث شرارة قوية أدت لانفصال الخط المذكور وتسببت بإنفصال الوحدات التوليدية عن العمل بمحطة المسيب الغازية ،وثلاث وحدات توليدية بمحطة بسماية، والوحدة الاولى بمحطة صلاح الدين الحرارية والتي اثرت على ساعات التجهيز ببغداد وجزء من المحافظات".

وأضافت ان "ملاكات نقل وانتاج الطاقة المنطقة الوسطى وبالتنسيق مع دائرة التشغيل والتحكم تمكنت من إعادة الخط والوحدات المنفصلة الى العمل بعد اقل من ساعتين".