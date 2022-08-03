سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"لوري قلاب" يقطع الكهرباء عن مناطق بغدادية

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-03T19:42:16+0000
"لوري قلاب" يقطع الكهرباء عن مناطق بغدادية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الأربعاء، انقطاع الكهرباء عن أجزاء من مناطق العاصمة بغداد بسبب حادث لعجلة نوع "لوري قلاب".

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "حدث بعد ظهر اليوم الاربعاء، إنفصال لخط الضغط الفائق (شرق بغداد_أمين ٤٠٠ك.ف) رقم /١ ، بسبب اقتراب عجلة (لوري قلاب ) ورفع عربة التفريغ وحمولتها تحت الخط الناقل بمنطقة الامين ،ودخوله ضمن المقتربات الغير مسموح بها، مما أدى إلى حدوث شرارة قوية أدت لانفصال الخط المذكور وتسببت بإنفصال الوحدات التوليدية عن العمل بمحطة المسيب الغازية ،وثلاث وحدات توليدية بمحطة بسماية، والوحدة الاولى بمحطة صلاح الدين الحرارية والتي اثرت على ساعات التجهيز ببغداد وجزء من المحافظات".

وأضافت ان "ملاكات نقل وانتاج الطاقة المنطقة الوسطى وبالتنسيق مع دائرة التشغيل والتحكم تمكنت من إعادة الخط والوحدات المنفصلة الى العمل بعد اقل من ساعتين".

related

الكهرباء تعلن عن تقدم كبير في الحد من استهداف أبراج الطاقة سببه المواطن

Date: 2021-07-15 14:10:48
الكهرباء تعلن عن تقدم كبير في الحد من استهداف أبراج الطاقة سببه المواطن

وزارة الكهرباء تعيد مدير توزيع ديالى إلى منصبه بعد يوم من إعفائه

Date: 2022-07-31 17:41:02
وزارة الكهرباء تعيد مدير توزيع ديالى إلى منصبه بعد يوم من إعفائه

خطة خمسية لوزارة الكهرباء العراقية لرفع الطاقة الإنتاجية

Date: 2021-11-14 12:48:08
خطة خمسية لوزارة الكهرباء العراقية لرفع الطاقة الإنتاجية

"حبس بسيط مع إيقاف التنفيذ" بحق وزير الكهرباء الأسبق وثلاثة مسؤولين

Date: 2022-04-21 10:01:33
"حبس بسيط مع إيقاف التنفيذ" بحق وزير الكهرباء الأسبق وثلاثة مسؤولين

عائلة عراقية تقاضي وزارة الكهرباء بعد وفاة طفلها بصعقة

Date: 2022-02-24 08:42:43
عائلة عراقية تقاضي وزارة الكهرباء بعد وفاة طفلها بصعقة

الكهرباء تحذر من انعدام الطاقة في بغداد ومناطق أخرى بخفض ايران للتجيهز

Date: 2020-12-27 09:33:41
الكهرباء تحذر من انعدام الطاقة في بغداد ومناطق أخرى بخفض ايران للتجيهز

الكهرباء تعلن خبراً ساراً لـ"العقود القدامى"

Date: 2021-07-26 16:00:25
الكهرباء تعلن خبراً ساراً لـ"العقود القدامى"

بالتزامن مع ارتفاع الحرارة.. ساعات تجهيز الطاقة تنخفض إلى 10 فقط في العراق

Date: 2022-08-03 20:12:15
بالتزامن مع ارتفاع الحرارة.. ساعات تجهيز الطاقة تنخفض إلى 10 فقط في العراق