لهذه الأسباب.. كنائس ديالى مظلمة لا حياة فيها خلال عيد الميلاد

شفق نيوز/ شهدت محافظة ديالى خلال العام الحالي غيابا تاماً لاحتفالات وقداديس عيد الميلاد جراء نزوح أبناء الديانة المسيحية إلى محافظات أخرى.

وبحسب المعلومات التي تقصتها وكالة شفق نيوز من بعض الشخصيات المسيحية المتبقية في بعقوبة مركز محافظة ديالى، فان ديالى لم تشهد هذا العام أي مظاهر احتفالية بعيد الميلاد.

وأضاف هؤلاء، شريطة عدم ذكر أسمائهم، "لا قداس ولا أجرس تقرع ولا احتفالات في المحافظة رغم ترميم كنيستي أم المشورة الصالحة في بعقوبة والبشارة للكلدان في خانقين".

واشاروا إلى تناقص أعداد المكون المسيحي من 3000 اسرة خلال السنوات التي سبقت الحروب الطائفية واعمال العنف الى 12 اسرة في بعقوبة وواحدة في خانقين فقط.

وبينوا ان تناقص المكون المسيحي وغياب الأجواء الملائمة للاحتفالات دفعت العوائل المسيحية بديالى للسفر الى بغداد او محافظات إقليم كوردستان لحضور القداديس واحتفالات عيد الميلاد، أما كنائس ديالى فقد بقيت مظلمة لا حياة ولا احتفالات فيها.

وناشد هؤلاء المسيحيون، الجهات الحكومية، باهتمام اكبر بكنائس المسيحيين في ديالى وعدم الاكتفاء بترميمها وغلقها من جديد، لانها تعبر عن تنوع مكونات ديالى وجمال التعايش فيها.