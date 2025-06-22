لن نكون "ورقة انتخابية".. تظاهرة غاضبة أمام مصفاة للنفط بالبصرة

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من العاملين في مشروع وحدة تحسين البنزين FCC في مصفاة الجنوب بمنطقة الشعيبة في محافظة البصرة، يوم الأحد، احتجاجا على ما وصفوه بـ"التمييز والتجاهل المتعمد".

وقال أحد المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، إن "العمل في هذا المشروع لم يكن سهلاً، وقدّمنا فيه جهدًا وتضحيات على مدى سنوات، لكننا اليوم نُقابل بالتهميش وكأننا لا ننتمي لهذا القطاع"، مضيفًا بالقول: "نرفض أن نُستغل كورقة انتخابية، ونطالب بتحويلنا إلى عقود وزارية رسمية، تضمن لنا الاستقرار المهني والمعيشي، بدلًا من البقاء كأرقام هامشية في سجلات الشركات".

و أكد أن "تحركهم جاء بعد أكثر من خمسة أشهر من المماطلة الرسمية، وسط تجاهل حكومي وصمت برلماني، رغم أن المشروع الذي يعملون فيه يُعد من المشاريع الحيوية في القطاع النفطي".

وشدد المتظاهرون على أن احتجاجاتهم لن تتوقف، مؤكدين عزمهم على مواصلة التصعيد حتى يتم إنصافهم بشكل كامل، وتحقيق المطالب التي وصفوها بـ"المشروعة والمتجاهلة من المعنيين".

كما اكدوا إنهم "شاركوا في المشروع منذ وضع حجر الأساس، واتهموا جهات متنفذة بإدخال موظفين لا علاقة لهم بالمشروع، مستغلين النفوذ والوساطات، في حين تُرك أصحاب الخبرة والتجربة خارج أي إطار وظيفي رسمي"، على حد تعبيرهم.