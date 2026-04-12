"لن أبيع ترابها".. فلاح نجفي يواجه الجفاف بالإصرار (صور)

شفق نيوز- النجف

في إحدى مزارع قضاء المشخاب في محافظة النجف، وتحديداً في منطقة طبر سيد نوري، يواصل أبو ثائر (77 عاماً) رحلته اليومية بين الحقول، مستنداً إلى ذاكرة تمتد لأكثر من 60 عاماً قضاها في الزراعة، منذ أن كان طفلاً في العاشرة من عمره.

لكن هذا الارتباط العميق بالأرض لا يخلو من ألم، فالرجل الذي اعتاد رؤية محاصيله تزدهر عاماً بعد عام، يؤكد أن "الزراعة اليوم لم تعد كما كانت في السابق"، مستطرداً بالقول: "في هذه السنوات، تغيّرت الزراعة وأصبحت ضعيفة، على عكس السنوات الماضية، كنا نزرع وكان كل شيء مؤمَّناً لنا من أسمدة وحصص مائية وغيرها".

ورغم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، من شحّ المياه إلى تراجع الدعم، يصرّ أبو ثائر، على البقاء في أرضه، رافضاً فكرة الانتقال إلى المدينة.

وفي حديث لوكالة شفق نيوز، يضيف: "أفضل البقاء هنا وترك المدن، ولو أعطوني قصراً في المدينة مقابل ترك هذه الأرض، فلن أفعل".

وبين الحنين إلى الماضي والتمسك بالحاضر، يواصل أبو ثائر، عمله إلى جانب أبنائه في زراعة عشرات الدونمات، في صورة تختصر قصة فلاح عراقي يرى في الأرض هوية لا يمكن التفريط بها، مهما تبدلت الظروف.

ويشهد قضاء المشخاب في محافظة النجف تطوراً ملحوظاً في نمو محصول القمح، حيث دخلت المساحات المزروعة مرحلة تكوّن السنابل وبدء امتلاء الحبوب، وسط مؤشرات إيجابية تبشر بموسم حصاد وفير.

وقبل أشهر قليلة، كانت وزارة الزراعة قد أعلنت منع استيراد عدد من المنتجات الزراعية والحيوانية عبر جميع المنافذ الحدودية دعماً للمنتج المحلي وحمايةً للثروة النباتية والحيوانية من الأمراض، مع اعتماد منعٍ مؤقت لبعض المحاصيل وفق الروزنامة الزراعية وبناءً على وفرة الإنتاج المحلي.