لم يُسجل منها سوى 22 حالة بالعالم.. نجاح أول عملية نادرة لطفلة حديثة الولادة بالعراق

شفق نيوز- كركوك

أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك، يوم الأربعاء، نجاح فريق طبي مشترك في إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة لطفلة بعمر 20 يوماً، في إنجاز يُعد الأول من نوعه على مستوى العراق.

وقال مدير عام دائرة صحة كركوك، أرجان محمد رشيد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً طبياً متخصصاً في مستشفى النسائية والأطفال تمكن من إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة كانت تعاني من حالة خلقية نادرة جداً، لم يُسجل منها سوى 22 حالة فقط حول العالم".

وأضاف، أن "الطفلة كانت تعاني من ضيق شديد في التنفس، وبعد إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة، بينها فحص (إيكو) القلب والمفراس الحلزوني، تبيّن وجود فتق خلقي معقد بين الحجاب الحاجز وغشاء التامور المحيط بالقلب، ما أدى إلى نزوح جزء من الكبد إلى جانب القلب داخل غشاء التامور، فضلاً عن تجمع السوائل حول القلب".

كما أشار رشيد إلى أن "فريقاً جراحياً مشتركاً ضم اختصاصيي جراحة الأطفال وجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية أجرى عملية مستعجلة عبر فتح البطن وإرجاع الكبد إلى مكانه الطبيعي وغلق الفتحة الخلقية، وقد تكللت العملية بالنجاح التام"، مؤكداً أن "الطفلة خضعت للرعاية الطبية في ردهة الإنعاش ثم نُقلت إلى ردهة جراحة الأطفال قبل مغادرتها المستشفى بصحة جيدة".