"لم ينتبه لهما أحد".. مصرع طفلين اختناقاً داخل عجلة والدهما في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأحد،بمصرع طفلين نتيجة اختناقهما داخل عجلة والدهما في احدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن "طفلين اثنين استقلا عجلة والدهما بعد عودته من العمل في منزلهم بمنطقة الزعفرانية ببغداد"، مبيناً أن "الطفلين أقفلا أبواب العجلة من الداخل، وبقيا لوقت طويل داخل العجلة دون أن ينتبه لهما أحد ما أسفر عن اختناقهما نتيجة نفاد الاوكسجين وارتفاع درجات الحرارة".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية أخلت جثتين الطفلين احدهما 3 سنوات والآخر أربع، وفتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل أكثر عن ملابسات الحادث".

ويعد الأطفال الصغار أكثر عرضة لحوادث الاختناق عند بقائهم داخل العجلة دون تهوية وسط ارتفاع درجات الحرارة، كون حرارة أجسامهم ترتفع بسرعة أكثر بثلاثة أو خمسة أضعاف مقارنة بالبالغين، خاصةً الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السنة والخمس سنوات، حيث لا يملكون القدرة على فتح النوافذ والأبواب والخروج من العجلة.