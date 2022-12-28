لم يشملهم "التثبيت والتعيين".. محتجون يقطعون جسراً ويغلقون مبنى حكومي في محافظتين

شفق نيوز/ شهدت محافظتي ذي قار والنجف، اليوم الأربعاء، تظاهرات تطالب بالتعيين والتثبيت على ملاك الدوائر الحكومية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من الخريجين بمختلف الاختصاصات قطعوا، اليوم، جسر النصر وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، للمطالبة بالتعيين على ملاك الدوائر الحكومية في المحافظة.

وأضاف، أن قرابة 600 موظف في هيئة اعمار النجف تظاهروا اليوم أيضا، أمام مبنى الهيئة للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم، لافتا إلى أن المحتجين أغلقوا مبنى الدائرة وهددوا باجراءات تصعيدية أخرى في الفترة المقبلة .

وبحسب المتظاهرين، فإن قرارات التثبيت التي أصدرها مجلس الوزراء العراقي أمس الثلاثاء، لم تشملهم.

وصوت مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، يوم أمس الثلاثاء، على استحداث درجات وظيفية في جميع الوزارات، كما أقر تثبيت المحاضرين والإداريين في وزارة التربية.