لم يتوف بكورونا .. السبب الحقيقي لوفاة رضيع الناصرية

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، يوم الأربعاء، عن ملابسات وفاة رضيع في الناصرية، مؤكدا أن سلالة كورونا البريطانية لم تكن السبب الحقيقي لوفاته.

وكانت الجهات الصحية في ذي قار، قد أعلنت في ١٧ شباط الماضي، وفاة طفل يبلغ من العمر ٨ أشهر، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المتحور (السلالة البريطانية) في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الطفل البالغ من العمر 8 أشهر والذي أصيب بفايروس كورونا الحديثة (البريطانية) لم تكن وفاته بسبب إصابته بالفيروس".

وأوضح، أن "الطفل شفي من وباء كورونا، إلا أن مضاعفات جسدية أخرى أبرزها وجود (فتحة القلب) لديه أدت إلى وفاته".

وأشار المصدر، إلى أن "هذه الحالة هي الأولى التي تسجل في ذي قار، المتمثلة بإصابة طفل بفيروس كورونا ثم يشفى منه، ثم يتوفى على الفور بعد ذلك".