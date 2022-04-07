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لم تشهد مثلها منذ أكثر من عقد .. عاصفة ترابية "متطرفة" تجتاح الموصل (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-07T10:22:54+0000
لم تشهد مثلها منذ أكثر من عقد .. عاصفة ترابية "متطرفة" تجتاح الموصل (صور)

شفق نيوز / شهدت مدينة الموصل، يوم الخميس، عاصفة ترابية لم تشهدها المحافظة منذ أكثر منذ 12 عاماً، فيما قررت الحكومة المحلية تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بسببها.

وقال مراسل شفق نيوز إن مدينة الموصل شهدت ومنذ صباح اليوم عاصفة ترابية شلت الحياة بشكل كامل وجعلت زاوية الرؤية شبه منعدمة، ما جعل إمكانية وقوع الحوادث واردة جداً ، في ظل استنفار المستشفيات لتلقي الحالات المصابة بالربو والأمراض التنفسية بسبب هذه العاصفة.

وأضاف المراسل ان الموصل لم تشهد مثل هكذا عاصفة ترابية بهذه الشدة والقوة منذ نحو 12 عاماً

من جهته أعلن المكتب الإعلامي لمحافظة نينوى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز عن "تعطيل الدوام الرسمي في محافظة نينوى اليوم الخميس الموافق ٧ نيسان، نظرا للظروف الجوية"، مبينا أن "قرار التعطيل استثنى الدوائر الخدمية والصحية".

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