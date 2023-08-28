لم تحصل منذ 13 عاماً.. كتلة هوائية "معتدلة" تدهم أجواء العراق

شفق نيوز / تشهد أجواء العراق بدءاً من صباح غد الثلاثاء، عبور كتلة هوائية لم تحصل في أواخر شهر آي منذ العام 2010.

وقال الراصد الجوي، علي جابر الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "كتلة هوائية معتدلة ترافقها رياح شمالية غربية معتدلة إلى خفيفة تنشط قليلاً ببعض المناطق خاصة الفرات الأوسط وغرب البلاد".

وأضاف الزيادي أن "الكتلة الهوائية ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بفارق ثلاث درجات، خاصة المدن الشمالية والمنطقة الوسطى وأقسامها الغربية".

وأوضح أن الترجيحات تشير إلى تعمق الكتلة الهوائية عصر الثلاثاء في الجنوب، ما يؤدي إلى تراجع درجات الحرارة صباح الأربعاء في مدن البلاد كافة".

وبحسب الزيادي، فإن تدني الحرارة دون المعدل السنوي بهذا الوقت، لم يحدث منذ 2010 في العراق، حيث ستسجل العاصمة بغداد والمحافظات المجاورة لها حرارة 40 درجة مئوية نهار يوم الأربعاء المقبل.