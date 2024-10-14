لمؤازرة المنتخب العراقي.. السوداني يقرر تقليص الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتقليص الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية إلى الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء، لإتاحة الفرصة للمواطنين لمتابعة مباراة المنتخب الوطني العراقي ضد منتخب كوريا الجنوبية.

وذكر مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، أن هذا القرار يأتي دعماً للمنتخب الوطني وتشجيعاً لمؤازرة الفريق في مشواره ضمن تصفيات كأس العالم، حيث ستتيح هذه الخطوة للموظفين والمواطنين فرصة مشاهدة المباراة والمشاركة في دعم المنتخب العراقي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم في أميركا وكندا والمكسيك، على ملعب كأس العالم بسول العاصمة الكورية الجنوبية، وتبدأ الساعة الثانية 14:00 حسب توقيت مكة المكرمة وبغداد.

وتتصدر كوريا الجنوبية والعراق المجموعة يليهما الأردن. وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الثانية بعد 3 جولات: